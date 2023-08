Čakali by ste, že zmrzlina automaticky obsahuje mlieko a smotanu, však? Vyvedieme vás z omylu. Nie je to vždy tak. Potvrdil nám to aj dnešný test čokoládových kornútikov. My už vieme, po ktorej značke siahnuť, aby sme zbytočne neplatili len za vodu a akýsi tuk.