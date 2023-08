7 vecí, ktoré robia nadpriemerne úspešní ľudia cez víkend

Odpočívate cez víkend? Alebo sa naopak snažíte dohnať stratený čas, a venujete sa rôznym aktivitám, pre ktoré nezostalo v týždni miesto, tak, ako to robia úspešní ľudia? Jedna vec je byť úspešný a druhá byť výnimočne úspešný. Na to, aby sme sa ale mohli zaradiť do druhej kategórie, musíme byť ochotní na sebe pracovať. Čo robia úspešní ľudia inak? Mnoho ľudí víkend berie ako čas na povaľovanie, vysoko úspešní ľudia ale majú iný pohľad na vec.