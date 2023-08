Hrozivé SAMOVRAŽDY DETÍ! Je v ohrození aj to VAŠE? TOTO si treba všímať a môžete ho ZACHRÁNIŤ

Nie je to tak dávno, čo Slovensko v krátkom čase zasiahlo viacero šokujúcich a smutných správ o samovraždách mladých ľudí. Ľahnutie si pod vlak, skok z bytovky či skok do Dunaja. Udalosti, ktoré otriasli každým z nás a rodinám obetí priniesli neskutočnú bolesť. Sú na mieste otázky, prečo títo mladí ľudia siahli na to najcennejšie, čo mali a čo ich k týmto zúfalým činom dohnalo? Na to, ale aj na otázky prevencie a varovných signálov, sme sa opýtali klinickej psychologičky a kognitívno-behaviorálnej terapeutky Mgr. Miroslavy Kuľkovej Veselej z Nitry.