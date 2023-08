BRATISLAVA, TRENČÍN – Slovenské mosty sú v dezolátnom stave. Životnosť mnohých čoskoro vyprší. Niektoré už museli uzavrieť, pretože hrozí ich zrútenie. Ide tak o časovanú bombu, ktorá už vybuchuje. Najnovšie na to, že štát dlhodobo neinvestoval do ich modernizácie, doplácajú obyvatelia Trenčína. Jeden most zavreli, ďalšiemu hrozí kolaps. A život postupne komplikujú aj v ďalších […]