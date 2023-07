Pre ukrajinské deti, ktoré žijú so svojimi rodičmi v Trnavskom kraji, pripravila Liga za duševné zdravie a trnavské Centrum voľného času týždenný letný tábor. Od 7. do 12. augusta zažije tridsať školákov od 7 do 12 rokov voľnočasové, športové, kultúrne i vzdelávacie aktivity.