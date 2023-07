The Comet Is Coming

The Comet Is Coming, Kamaal Williams a Kokoroko – tieto hudobné legendy a hviezdy z londýnskej scény, ktoré uznáva celý svet, budú v októbri koncertovať v Bratislave. Toto sú prvé mená tohtoročných Bratislavských jazzových dní, ktoré budú od 20. do 22. októbra v bratislavskom A4 Studio.