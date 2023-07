Mitski, 2022

Koncom minulého týždňa rozposlala Mitski svojim fanúšikom hlasovú správu, v ktorej oznámila názov svojho siedmeho štúdiového albumu a dátum vydania pilotného singla. Jeho pomenovanie si nechávala až do poslednej chvíle pre seba. Bug Like an Angel je prvou novinkou od vydania výborného albumu Laurel Hell z roku 2022.