CABAJ-ČÁPOR – V stredu doma povedal, že ide do novej práce a náhle zmizol. Do pátrania po 50-ročnom Oliverovi z obce Cabaj-Čápor (okres Nitra) sa zapojil široký okruh ľudí, profesionálov aj dobrovoľníkov. Pátranie, žiaľ, malo smutný koniec. Nezvestný bol naposledy videný 26. júla popoludní, kedy mal odchádzať z miesta bydliska do nového zamestnania. “Naposledy ho […]