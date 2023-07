Vieš si predstaviť, že by ťa pri príchode na pláž privítala tabuľa upozorňujúca na agresívnu morskú vydru? Možno to znie bizarne, no presne to by si zažil, keby si sa v týchto dňoch vybral na West Cliff Drive v Santa Cruz. Podľa portálu All That’s Interesting sa tu totiž pohybuje vydra, ktorá napáda surferov.