Kto by netúžil po peknej, hladkej pokožke, najmä v lete? Ak trpíte celulitídou, obmedzuje vás to vo všetkom. Nemôžete si obliecť obľúbené letné kúsky, lebo sa sama sebe nepáčite, strácate sebavedomie, necítite sa dobre vo svojej koži. Trpí ňou viac než 90 percent žien a my vám poradíme, ako proti nej úspešne bojovať!