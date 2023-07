Blur

Prvý album po dlhých ôsmich rokoch ukončil čakanie všetkých hudobných nadšencov britskej formácie. The Ballad of Darren potvrdil nepísané pravidlo, že Blur sa vždy, skôr či neskôr, objavia. Možno ho označiť za druhý comebackový album po predchodcovi The Magic Whip z roku 2015, ktorého úspech "odmenila" formácia ďalším dlhým čakaním.