Hypnotizujúca hudba a vizuálne umenie v prostredí stáročnej pamiatky: to je DNA festivalu Hradby Samoty

Hradby samoty 2023

XII. ročníku festivalu, ktorý sa konal 13. až 15. júla v Jablonici, sa opäť podarilo vytvoriť inde nezažiteľnú atmosféru vďaka prepojeniu súčasného umenia, subkultúrnych hudobných žánrov s monumentalitou a pôsobivosťou miestneho barokového kaštieľa. Počas troch dní sme mali možnosť vidieť výber z medzinárodnej a domácej hudobnej scény s prevahou elektronických, industriálnych a dark ambientných projektov, no s presahom k väčšej žánrovej pestrosti v porovnaní najmä so staršími ročníkmi. Je to možné ilustrovať na krátkom výbere vystupujúcich hudobníkov.