Pavol Habera a Team, Cibula fest 2023

Najväčší česko-slovenský open air festival Cibula Fest ešte viac narástol. Trojdňový program, aký na tomto podujatí ešte nebol, prilákal do pohraničného pásma na letisku v Holíči päťcifernú návštevu. Interpreti, ako Kabát, Mirai, Tublatanka, Horkýže Slíže, Tomáš Klus, No Name, Pavol Habera s kapelou Team a mnohí ďalší mali možnosť zažiť to, čo všetci návštevníci vďaka nim. Extrémnu porciu pozitívnej festivalovej energie.