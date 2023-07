Galéria fotiek (1) Chemical Brothers, 2023

Elektronické duo The Chemical Brothers oznámilo vydanie nového štúdiového albumu. Ten dostane názov For That Beautiful Feeling, pretože zachytáva pocit ponorenia sa do hudby a splynutia s piesňou. Desiaty štúdiový album Toma Rowlandsa a Eda Simonsa vyjde 8. septembra.