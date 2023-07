3 logické úlohy, ktoré odhalia, aké je vaše IQ: Trúfnete si na tento test?

Máte tajné podozrenie, že ste génius? Neviete však, ako si to spoľahlivo overiť? Riešením môže byť tento krátky test. Pozostáva z 3 otázok, logických úloh, ktoré by ste mali vedieť hravo vyriešiť. Tento test je zameraný na kognitívnu reflexiu. Skúma, či viete identifikovať, že jednoduchá otázka či úloha môže byť v skutočnosti náročnejšia, než sa na prvý pohľad zdá. Zároveň sleduje, či viete postupovať metodicky a uvážene alebo jednoducho prídete so zrejmou, očakávanou odpoveďou ako väčšina ľudí.