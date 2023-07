Zaujíma vás kontrola kvality a zabezpečenie najvyšších štandardov vo výrobe? Máte technické myslenie a zmysel pre detail? Táto pracovná ponuka by vás mohla zaujať. Spoločnosť MATADOR Automotive Vráble, a.s. hľadá do svojho tímu v Nitre zanieteného a šikovného technika kvality.