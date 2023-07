Galéria fotiek (1) Demi Lovato - Sorry Not Sorry, 2023

Demi Lovato sa vrátila k svojim starším hitom, ktoré sú pre ňu a jej fanúšikov tými najzásadnejšími a dala im rockovú tvár, ktorá odráža jej súčasnú umeleckú víziu. Popový hit Sorry Not Sorry z albumu Tell Me You Love Me (2017) znie teraz úplne inak. V rockovej verzii sa totiž objavuje gitarista z Guns N' Roses.