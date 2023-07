Galéria fotiek (1) Billie Eilish, videoklip What Was I Made For?

"Boli sme v období, kedy sme boli obaja bez inšpirácie," priznala Billie Eilish. Napriek tomu spolu s Finneasom stále pracovali a snažili sa napísať nové pesničky. No až skladba k filmu Barbie bola tou, s ktorou sa im to podarilo dotiahnuť do uspokojivého konca.