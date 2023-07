Galéria fotiek (1) The Streets, 2023

Pätnásť nových piesní projektu The Streets vyjde 20. októbra na platni s názvom The Darker The Shadow, The Brighter The Light. Dlhoočakávaná hudobná novinka bude sprevádzaná rovnomenným celovečerným filmom, ktorý zakladateľ projektu Mike Skinner sám napísal, režíroval, natočil aj financoval.