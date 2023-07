Galéria fotiek (1) The Hives, 2023

Ak vám chýbala švédska formácia The Hives, poznačte si do kalendára dátum 11. augusta. Už o necelý mesiac totiž skupina okolo frontmana Pelleho Almqvista vydá po dlhých 11 rokoch nový štúdiový album s názvom The Death Of Randy Fitzsimmons, ktorý bude nasledovníkom predchodcu Lex Hives z roku 2012.