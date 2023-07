Eminem je rapová legenda, ktorá je rešpektová naprieč celou hiphopovou komunitou. Vážnejšie začal rapovať už v 14 rokoch, pričom to nemal vôbec jednoduché, ako biely chalan, ktorý chce zabŕdať do čiernej „muziky“. Po 36 rokoch v hudobnom biznise však musí uznať každý hejter, že Eminem to dokázal!