Určite si si už uvedomil, že tvorcovia obsahu pre sociálne siete dokážu prísť naozaj s čímkoľvek. Nápady niektorých z nich sú vtipné, niekedy sú aj užitočné, no a niekedy nie sú ani jedno z toho. To, kam zaradíš tvorkyňu Aussie, je na tebe, no vedz, že jej tvorbu môžeš istým spôsobom považovať za užitočnú.