POZOR Valia sa na nás SILNÉ BÚRKY! Už o chvíľu nás zasiahne EXTRÉMNE NEBEZPEČNÝ JAV

SLOVENSKO – Uplynulé hodiny sa niesli v znamení prechodných búrok. Mnohí Slováci si preto mysleli, že to najhoršie máme už za sebou. Opak je však pravdou. Podľa meteorológov nás najsilnejšie búrky ešte len čakajú, a to presnejšie už túto noc. Toto ráno sa viacerí z nás prebudili do upršaného pochmúrneho počasia. Búrky síce nenapáchali veľkú škodu, ale, […]