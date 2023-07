VAROVANIE FOTO Pri obľúbených KÚPEĽOCH behá nebezpečná ŠELMA: Šokujúce SVEDECTVO matky

VYSOKÉ TATRY – Domáci aj návštevníci by mali zvýšiť ostražitosť v Tatranskej Polianke. V jej okolí by sa totiž mal pohybovať vlk. Na sociálnej sieti na to upozornilo mesto Vysoké Tatry. Vedenie samosprávy vyzýva majiteľov psov, aby ich nenechávali voľne pustené a zvýšili opatrnosť. “Situáciou sa zaoberá už aj Zásahový tím pre medveďa hnedého a […]