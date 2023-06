Blur odhaľujú miesto, kde možno nájsť duchov príšer. Toto je ich novinka St. Charles Square

Očakávaný album britskej rockovej formácie Blur je už na dosah. The Ballad of Darren, albumový návrat po dlhých ôsmych rokoch, vychádza 21. júla cez vydavateľstvo Parlophone. Po pilotnom singli The Narcissist, zverejnila skupina novinku St. Charles Square, ktorá je ďalšou pozvánkou k albumu, ktorého materiál je podľa slov Damona Albarna „následným šokom, úvahou a komentárom k tomu, kde sa teraz nachádzame.“