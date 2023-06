5 znakov, že vám chýba EQ: Takto si vzťahy s ľuďmi nevybudujete

Emocionálna inteligencia je schopnosť vnímať pocity iných a je to dôležitá súčasť každého vzťahu. Máte pocit, že vy to občas nedokážete? Že je vám vlastne jedno, ako sa ostatní cítia? Alebo si myslíte, že nie je potrebné si pamätať každého meno a že je normálne, ak počas rozhovoru riešite veci na svojom smartfóne? Zdá sa, že to s vaším EQ – úrovňou emocionálnej inteligencie, nie je práve najlepšie. Dobrou správou ale je, že sa to dá zmeniť.