Je vaše zamestnanie pre vás toxické? 7 znakov, že by ste mali zmeniť prácu

Približne tretinu svojho života strávime v práci, preto by sme si mali dobre premyslieť, aké zamestnanie si vyberieme. Žiaľ, nie každý má šťastie, že robí to, čo ho baví, napĺňa alebo čo je jeho poslanie. Mnohí ľudia zotrvávajú na mieste, ktoré je pre nich toxické a doslova im ničí život. Nie je to náhodou aj váš prípad? Týchto 7 znakov vám prezradí, že by ste mali popremýšľať nad zmenou svojej kariéry.