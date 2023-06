Už v novembri by mal do kín prísť piaty diel The Hunger Games s názvom Hry o život: Balada o hadoch a vtáčatkách. Keďže ide o prequel k celej sérii, Jennifer Lawrence pochopiteľne na filmovom plátne neuvidíme. Je však šanca, že by sme v prípadnom ďalšom pokračovaní objavila aj Jennifer Lawrence?