Alex Molčan má iba 25 rokov, a teda je na mieste si myslieť, že bude v najbližších sezónach predvádzať svoj najlepší tenis. Ako najvyššie sa môže vyšplhať vo svetovom rebríčku ATP? Má všetky predpoklady na to, aby sa zaradil ak nie do užšej, tak aspoň do širšej svetovej špičky.