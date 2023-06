SLOVENSKO – Nové tabuľky s evidenčným číslom vozidla (EČV) sú v našej krajine už pár mesiacov, no vyzerá to tak, že niektorí ľudia z nich nie sú veľmi nadšení. A to dokonca natoľko, že spísali petíciu za zrušenie nového fontu písma. Oslovili sme aj políciu s tým, či im tento plán môže vyjsť. Petíciu […]