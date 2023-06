Fenomén menom prokratistinácia: Pozná ju každý, no málokto s ňou bojuje

Je vám to slovo povedomé? Určite áno. Prokrastinuje čas od času každý z nás. Najčastejšie v období, kedy je potrebné sa do niečoho zásadného pustiť. Budem sa učiť na štátnice!, Začnem držať diétu!, Musím do nedele vypracovať projekt!. Tieto a mnohé ďalšie príklady určite poznáte z bežného života. Buďte úprimný, naozaj sa s vervou a chuťou do týchto činností ihneď vrhnete, alebo ich odkladáte až na poslednú chvíľu, a medzitým stihnete všetko možné, len nie splniť zadanú úlohu?