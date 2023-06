Le Payaco otvára novú kapitolu skladbou, ktorá vznikla z čírej radosti života. Vypočujte si podmanivú novinku Vtáci

Galéria fotiek (1) Le Payaco, 2023

Už sú to tri roky, odkedy skupina Le Payaco vydala svoj magnum opus – album Pohybliví v nehybnom. Nahrávka bola rok po svojom uvedení na trh vyhlásená za album roka 2020 na Radio_Head Awards i na českom Andělovi. Tieto ocenenia však boli len symbolickou náplasťou na to, ako negatívne život kapely v roku vydania nahrávky poznačila pandémia. Kvôli nej sa svet zo dňa na deň skutočne "znehybnil" a hudobná scéna v podstate až do tohto roka prežívala mimoriadne náročné obdobie.