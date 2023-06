Stiahnutie, registrácia a používanie najväčších sociálnych sietí je vždy zadarmo. Spoplatnenie ich používania by do značnej miery nielen zastavilo, ale aj znížilo počet ich používateľov. Napriek tomu generujú zisky, ktoré by uživili aj menšie štáty. Ako je to možné? Kde berú peniaze na svoje investície?