Staňte sa súčasťou veľtrhu práce Kariéra EXPO v Košiciach: Nenechajte si ujsť stovky pracovných príležitostí, jedinečné workshopy a prednášky známych spíkrov

Už 8. júna 2023 privíta Spoločenský pavilón tisícky návštevníkov na jedinečnom veľtrhu práce Kariéra EXPO. Už dlhšiu dobu premýšľate nad zmenou zamestnania? Hľadáte vhodné pracovné príležitosti, kde by ste mohli uplatniť svoj potenciál? Končíte štúdium a zamýšľate sa nad budúcou kariérou? Zaujímate sa o najnovšie trendy vo svete práce? Radi by ste zistili, ako sa presadiť vo veľkom konkurenčnom boji? To všetko a ešte oveľa viac vás čaká na Kariéra EXPO v Košiciach.