Hlavné MESTO čelí KYBERÚTOKU! Viaceré SLUŽBY sú nedostupné: POZOR, TOTO nefunguje

BRATISLAVA – Mesto Bratislava čelí masívnemu kybernetickému DDoS útoku. Online služby mesta preto nie sú aktuálne pre verejnosť dostupné. Oznámil to primátor hlavného mesta Matúš Vallo s tým, že napriek tomu neevidujú preniknutie do IT infraštruktúry ani ohrozenie údajov, s ktorými pracujú. “Nemenovaná hekerská skupina sa prihlásila ku kyberútoku na IT infraštruktúru bratislavského magistrátu. Od […]