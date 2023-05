Galéria fotiek (1) Swans v Novej synagóge v Žiline, 25.5.2023

Tento výlet za Swans do Žiliny, kde sa labute zlietli do priestorov Novej synagógy, má všetko. Stretnutia s ľuďmi, ktorých som čakal aj nečakal, samotných Swans na terase klubu a stupňujúcu sa atmosféru miesta, ktoré sa postupne a pomaly zapĺňa počas rozohrievačky v podobe one man show Normana Westberga.