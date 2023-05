Tri roky ubehli ako voda a vás čaká návrat do starých koľají spred čias materskej dovolenky. Kde vziať istotu, že vaše dieťa bude prijaté do materskej škôlky? Ohrozí váš návrat do zamestnania fakt, že nenájdete vhodné predškolské zariadenie, ktoré by spĺňalo vaše kritéria a malo voľné kapacity?