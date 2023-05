Poznajú to všetci majitelia psov – smutné oči, ktoré si pýtajú kúsok toho, čo práve jete. Niekedy je ťažké im nepodľahnúť. Nie je to však dobré, najmä pre zdravie vášho miláčika. Prečo sú sladkosti pre psa nebezpečné, a čo by ešte nemal konzumovať?