Každý sa už ocitol v situácii, keď mal pocit, že mu ten druhý klame, no nemal to ako dokázať. Najjednoduchšie by bolo, keby sme v takej chvíli mali vreckový detektor lži, ale ideálne by bolo jednoducho hovoriť vždy pravdu. Klamári však nikdy nezakryjú všetky stopy, ako ich odhaliť?