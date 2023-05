Poznalo ho celé Slovensko, no v hudbe si išiel svoje. Za Danom Heribanom budú smútiť aj naše deti

Galéria fotiek (1) Dano Heriban

Bol jedným z najpopulárnejších slovenských hercov, pre svoj prirodzený šarm, charizmu a nákazlivú energiu mal úspech aj u masového publika. Hral v najsledovanejších seriáloch a bol tvárou mnohých reklám, no mal aj zaujímavú hudobnú kariéru, v ktorej nerobil kompromisy. Nikdy preto nepatril medzi spevákov, ktorí by plnili playlisty komerčných rádií, no nepochybne aj v tejto oblasti zanechal hlbokú stopu.