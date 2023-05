Karol Mikloš štartuje singlom Nevieš, čo ti hovorím novú slovenskú kapitolu. Pozrite si minimalistické noir video

Galéria fotiek (1) Karol Mikloš, 2023

Slovenský hudobník Karol Mikloš, ktorý ako skladateľ a spevák na domácej hudobnej scéne aktívne pôsobí už takmer 30 rokov, zverejnil novú skladbu Nevieš, čo ti hovorím. Singel vychádza osem mesiacov od predstavenia albumu This Side of Town a je prvou Miklošovou nahrávkou so slovenským textom od vydania albumu Vis-à-vis v roku 2002.