Profesionálni fighteri a boxeri, amatéri, raperi, známe mená z internetu a televízie. To všetko sme mohli vidieť už vo štvrtom vydaní obľúbenej bojovej show Fight Night Challenge. Spísali sme pre teba v skratke to, ako FNC4 dopadla, tak si to poďme spolu zrekapitulovať!