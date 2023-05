AKTUÁLNE Už o chvíľu ZASIAHNU Slovensko silné BÚRKY: Dorazia v DVOCH vlnách! Varovanie pred KRÚPAMI

SLOVENSKO – S teplým počasím začína prichádzať aj zvýšený počet búrok. Tie so sebou môžu priniesť aj rôzne nebezpečné javy. Utorok bude na území Slovenska poriadne búrlivý, preto by ste sa mali vopred pripraviť. Uplynulý víkend sme si mohli užívať priam letné teploty. Dnešný deň so sebou prináša tiež príjemné teploty, no popoludní sa […]