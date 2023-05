Pri výbere nového zamestnania je najdôležitejším faktorom mzda. Zamestnanci dnes očakávajú flexibilitu a tiež benefity

V súčasnosti je hľadanie kvalifikovaných a šikovných zamestnancov čoraz náročnejšie. Zamestnávatelia by preto mali robiť všetko pre to, aby si kvalitných ľudí vo firme udržali. Niektorí sa rozhodli prijať opatrenia na zlepšenie situácie na pracovisku, no mnohí nerobia vôbec nič, čo potvrdzujú aj výsledky prieskumu.