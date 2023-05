DESAŤTISÍCE ľudí sa už čoskoro nedostanú do práce ani školy: Hrozí to CELÉMU Slovensku! Vieme prečo

BRATISLAVA – Nie je to už len časovaná bomba. Ale výbušnina, ktorá začína explodovať, a to naprieč celým Slovenskom. Mnohé slovenské mosty sú v dezolátnom stave. Niektoré už museli uzavrieť, pretože hrozí ich zrútenie. V jednom z regiónov je situácia natoľko vážna, že desaťtisíce ľudí môžu ostať odrezaní od sveta. Ak by štát nepristúpil na […]