2800 STAROSTOV príde o prácu! Návrh ministerstva chce totálne ZMENIŤ Slovensko: Kam by ste po NOVOM patrili?

BRATISLAVA – Keď nedávno Slovenskom obletela správa o návrhu na zníženie počtu okresov a krajov, akosi pozornosti unikol tretí bod plánu. Avšak práve jeho realizáciu by občania pocítili najviac: Zlúčiť menšie obce do väčších celkov pod jeden obecný úrad. Ich počet by sa drasticky znížil z takmer 3-tisíc na vyše 100. Podľa návrhu rezortu vnútra, […]