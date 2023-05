Kultový hit Smells Like Teen Spirit mohol znieť úplne inak. Courtney Love zverejnila pôvodné verzie textu Kurta Cobaina

Galéria fotiek (1) Kurt Cobain, Nirvana v MTV Unplugged

Pieseň, ktorá otvorila dvere grungeu do sveta mainstreamu a definitívne zapísala Nirvanu medzi najvplyvnejšie hudobné skupiny 90. rokov 20. storočia. To je Smells Like Teen Spirit, hlavný singel z legendárneho albumu Nevermind, ktorý bol vydaný v septembri 1991 a už začiatkom nasledujúceho roka mu patrili vrchné priečky amerických singlových hitparád. Videoklip k singlu sa v rovnakom roku stal jedným z najhranejším klipov na hudobnej stanici MTV.