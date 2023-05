ROZHOVOR Vyháňač duchov: Kadidlo či sviečka sú len rekvizity, to podstatné je energia lásky

archívne video

Vo svojom životopise uvádzate, že sa venujete bielej mágii a vyštudovali ste telesnú výchovu a matematiku na Univerzite Komenského. Technické a prírodné vedy stavajú na merateľných javoch a dokázateľných faktoch, kým mágia sa považuje za akési zaostalé ponímanie fungovania sveta. Našli ste medzi týmito oblasťami prepojenie, alebo vám vedecký pohľad na svet nevyhovuje?

Vedecký pohľad na svet je pre mňa mimoriadne podstatný. Tie oblasti sa veľmi dobre zlučujú a tvrdím si povedať, že psychológia, medicína a fyzika sa nachádzajú v slepej uličke práve preto, že nepripúšťajú existenciu duchovna a Boha. Napríklad, existujú takzvané previazané častice, ktoré môžu byť aj na dvoch rozličných koncoch vesmíru a pritom sa správajú zrkadlovo. Tento jav sa stáva základom nových technológií. Takisto, kvantoví fyzici vedia, že najmenšie častice sa raz správajú ako vlna, inokedy ako hmota a sami to považujú za zvláštne. Aj myšlienka je elektromagnetické vlnenie a ak sa na niečo v myšlienkach sústredím, priťahujem si to do života a stáva sa to realitou.

Spomínate previazané fotóny, za experimenty s ktorými dostali v roku 2022 Nobelovu cenu traja fyzici. Nemám také vedomosti, aby som mohla diskutovať o kvantovej fyzike, ale viem, že vedci, ktorí sa jej venujú, považujú podobné prirovnania kvantových javov k duševným pochodom za dezinterpretácie.

Ak niekto povie, že je to blbosť, nemám s tým problém. Nechcem nikoho presviedčať, ale ak sa pýtate, či vnímam prepojenie mojej práce s vedou, tak ho vnímam takto. Ako vysvetľujete čo je mágia? Ja nerobím mágiu, ale nazývam to tak, lebo ak by som hovoril ľuďom, že robím duchovnú fyziku, nemal by som žiadnych klientov. Snažím sa ľuďom vysvetľovať, že ich realita je odrazom ich myšlienok a že ak sa ich naučia uchopiť, ak sa začnú správať iným spôsobom, môžu ju zmeniť. Ak sa ľudí pýtate, prečo konajú alebo nekonajú istým spôsobom, prídete len k dvom možným príčinám, strach a láska. A najdôležitejšia otázka je, prečo človek volí v nejakom bode lásku a v nejakom strach. Prečo? Závisí to od toho ako si odpovedá na otázku: Kto som? Ak si odpovedá, som toto telo, bude sa prikláňať ku strachu. Keď si ale povie, moje telo je len nástroj a ja som večná duša, ktorá môže prechádzať z jedného života do druhého, prestane mať strach a začne sa prikláňať k láske. Lenže, samozrejme, nemôžem klientovi povedať: Ty si večná duša.

Prečo?

Lebo to mu nepomôže. On to musí zažiť. Ako sa to dá zažiť? Prostredníctvom meditácií a iných duchovných techník, ku ktorým svojich klientov aj vediem. Podstatou meditovania je pozorovať svoje myšlienky a naučiť sa neposudzovať ich, nepripisovať im emócie. Keď k tomu človek dospeje, je to ako keď z mobilu vytiahnete baterku, zrazu je ticho, kľud. Akonáhle sa človek dotkne svojej duše, či už prostredníctvom meditácie, modlitby, alebo inak, už nikdy nebude sám, ani keby bol v base. Ale ak nie je v spojení so svojou dušou, bude sám, aj keby bol obklopený tisíckami ľudí, ktorí mu tlieskajú.

Ľudia sa na vás obracajú s osobnými problémami ale aj pocitom, že v ich domove je duch. Ako to opisujú?

Rôzne. Do sedem dní po smrti sa môže zjavovať duša zomrelého, len aby dala znamenie svojim blízkym, že je v poriadku. Inokedy sa môže prejavovať v dobrom a zlom, no v zlom ide o priťahovanie pozornosti a zosilnenie emócií strachu klopkaním, búchaním, silnými emóciami závisti a strachu, ktoré nemajú objektívnu vonkajšiu príčinu. Je veľa druhov duchov, ktorí chcú obťažovať človeka, parazitovať na ňom. Na človeka, ktorý žije v rovnováhe a láske, si duchovia netrúfnu, lebo ten vyžaruje čistú energiu, ktorá je pre nich ako kyselina. Akonáhle vás zožiera hnev, závisť, ste v strese, máte úplne iný druh energie a automaticky priťahujete negatívne bytosti.

Prečo sú tí duchovia tu a nie na druhom svete?

Pretože niečo také ako druhý svet neexistuje, to je len iná vibračná úroveň, ktorá tu vždy bola. Keď my žijeme obrazne povedané v mori života, ten druhý svet by sa dal nazvať svetom tieňov. Prečo robia duchovia zle živým ľuďom a nie bytostiam na svojej energetickej úrovni? Pretože na svoje prežitie potrebujú energiu živých. Duchovia, s ktorými sa niektorí trápia, sú napríklad duše ľudí, ktorí žili zlým životom. Preto po smrti zažívajú mučenie, lebo ich duša nezíska večnú blaženosť. Duše sa reinkarnujú v novom človeku s novými možnosťami, ale napriek tomu ten starý ostáva v podvedomí. Každý má dušu a osobnosť. Keď človek dosiahne osvietenie, tak sa duša spája s osobnosťou a stáva sa novou bytosťou, respektíve večným anjelom. Ak nie, duša ide na novú reinkarnáciu. Ak však nedosiahla pokoj, stará osobnosť „straší" v podvedomí novej osobnosti. Preto hovorím o vampirizovaní na živých.

Čo robíte, aby ste tým ľuďom pomohli?

Niekedy stačí, aby na hrobe blízkeho zapálili sviečku, inokedy je potrebné, aby sa vzdali nejakej negatívnej vlastnosti, alebo sa zbavili nejakej veci, na ktorú je duch naviazaný, alebo aby prispeli na dobrú vec. Pošlem im tiež čistú energiu lásky, ktorá je pre ducha neznesiteľná ako peroxid. Nemusím prísť fyzicky – viem to uchopiť astrálne, alebo mentálne. Uvažujem, odkiaľ sa dá vziať energia čistej lásky... Napríklad sa sústredíte sa na človeka, ktorého máte rád, alebo na nejakú činnosť, ktorú milujete? Takéto predstavy by boli len pomôcky, to nemôže ísť cez ego ani cez predstavu. V prvom rade ide o prístup k niečomu čo je na inej energetickej úrovni.

O čom nepochybujete že existuje...

Presne. Nedá sa to predstaviť. Ako si predstavíte Boha? Však on je láska, on je svetlo. Povedzme, že pošlem čiastočku Boha a tú takýto duch jednoducho neznesie.

Stretli ste sa aj s ľuďmi akých poznáme len z hororov, čiže posadnutými zlým duchom?

Samozrejme, nie raz.

Filmári zobrazujú stretnutie vyháňačov duchov s démonmi veľmi desivo, napríklad posadnutých bičujú, aby ich z nich vyhnali. Ako postupujete vy?

Každý má svoje spôsoby, aj ja mám, ale nepotrebujem človeka bičovať, aby som na niečo energeticky zapôsobil. Niektorí mágovia však potrebujú urobiť rituál, aby sa dostali do tranzu. Aj rôznym klientom môžu pomôcť rôzne veci, napríklad kresťan môže lepšie reagovať na kresťanskú modlitbu, niekto napríklad na bubny. To všetko je v poriadku. Je lepšie použiť pomôcky ako len tak stáť a pozerať, lebo človek môže dostať strach z toho, že niečo sa s ním deje. Aj ja radšej chodím okolo klienta, hovorím nejakú modlitbu a podobne. Kadidlo, či sviečka sú len rekvizity, to podstatné je energia lásky. Stretnutie s démonom sa deje na energetickej úrovni.

Máte niekedy pri takom človeku nepríjemný pocit?

Áno, no musím sa správať profesionálne, podobne ako lekár, keď vidí pacienta. Nemôže sa príliš uniesť ľútosťou, či inými pocitmi, musí zachovať chladnú hlavu, aby mohol stanoviť správnu diagnózu, určiť príčinu a spôsob liečenia.

Čo robí démon pri stretnutí s vami? Bojujete spolu, alebo komunikujete?

Zlí duchovia môžu robiť rôzne veci. Čím je duch silnejší, tým viac sa môže prejavovať fyzicky. No duch aj chápe, že jeho energia je obmedzená a že ak sa príliš vyčerpá, napríklad bojom so mnou alebo hýbaním predmetov a nedostane za to dosť životnej energie spät, môže to pre neho mať vážne následky. Takže väčšinou hneď ako ma zbadá, zmizne. Nesnažím s ním komunikovať a on nemá šancu mi vzdorovať. Stačí, že mu pošlem čistú lásku, pre ducha je to ako kyselina. Keď niekoho oblejete kyselinou, predsa s vami nebude diskutovať, ale utekať. No opakujem, že ten kto mal do činenia s démonom, musí urobiť vo svojom živote určité pozitívne zmeny. Nemusí preto meditovať, ale musí to mať v hlave vysporiadané. Všetci volíme medzi strachom a láskou, možnosť voľby je svätá. Život večný však získavame tým, že volíme lásku.

Prekvapilo vás niekedy niečo nadprirodzené aj v pozitívnom zmysle?

Napríklad, keď sa mi môj otec po smrti zjavoval v snoch, aby cezo mňa posielal odkazy mame, ktorá si pre jeho stratu chcela siahnuť na život. Pravdaže, neverila mi. Raz večer bola veľmi emočne rozhodená, tak som s ňou išiel na prechádzku. Kráčali sme po ceste a rozprávali sa, keď sme spoza rohu domu uvideli prichádzať svetlo. Mysleli sme si, že odtiaľ vychádza nákladiak, tak sme uhli. Ale vyšlo odtiaľ samotné svetlo, ktoré prúdilo zhora. Vtedy sa mama aj trochu zľakla. Hovorila: dobre, dobre, verím ti, poďme už domov.

Mali ste aj klientov, ktorí sú v spoločnosti známi? A ak áno, s akými problémami vás vyhľadali?

Samozrejme, milionári, politici, ale nemôžem ich menovať. Politici sú často len nastrčenými bábkami finančne vplyvných ľudí, ktorých musia počúvať. V politike sú aj ľudia s čistými úmyslami, no ten negativizmus na nich dolieha o to viac, takže aj oni bývajú mojimi klientmi. Mnohí sa ku mne vracajú, lebo jeden problém im pomôžem vyriešiť, ale ako to už v živote chodí, po čase príde druhý.

Koľko stoja vaše služby? Býva riešenie spomínaných problémov jednorazové?

Od deväťsto eur stojí odstránenie blokád, ktoré predstavujú nezmyselné správanie či aj myslenie jedinca, ktorý si ho uvedomuje, no nedokáže ho zmeniť. Ak ide o miliónové obchody a ochranu pred veľmi silnými negatívnymi bytosťami, suma môže ísť až po niekoľko desiatok tisíc eur. Nikdy nestačí jedno stretnutie, väčšinou som s klientmi v kontakte mesiace, niekedy aj roky. Nerobím zázraky, klient musí na sebe pracovať sám, aby sa jeho realita zmenila. Ak nerobí, čo mu radím, napríklad nečíta literatúru, ktorú mu odporúčam, nemedituje, nevylepšuje duchovnú stránku svojho života, riešenie jeho problémov trvá dlho. Klientov, ktorí nie sú ochotní či schopní spolupráce aj odmietam. A je jedno, koľko by mi zaplatili.