POZOR Pripravte sa na masívne ODSTÁVKY viacerých bánk! Nepôjdu ani PLATBY cez internet

SLOVENSKO – Počas najbližších dní sa pripravte na to, že nevybavíte všetko, čo by ste možno chceli. Na víkend je totiž naplánovaná veľká odstávka služieb až troch veľkých bánk, no rovnako aj štátneho portálu. Tatra banka na svojom webe informuje o plánovanej technickej údržbe. “Dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu skvalitňovania našich služieb […]