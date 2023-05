Juchuchúúú! Švédka Loreen druhýkrát ovládla Eurovíziu. Vyhrala vďaka porotám, diváci chceli víťazstvo bizáru

Galéria fotiek (1) Loreen sa druhýkrát stala víťazkou Eurovízie

Je to tu! Moment, na ktorý všetci určite netrpezlivo čakali, nadišiel krátko po jednej hodine v noci. Európa, Austrália a postupne čoraz viac oblastí geograficky nesúvisiacich so Starým kontinentom spoznali víťaza pesničkovej súťaže Eurovision Song Contest 2023. Finále 67. ročníka bolo z hľadiska bizarných vystúpení diétnejšie, no vďaka svojmu renomé, marketingu jednotlivých súťažiacich a nervydrásajúcemu vyhodnocovaniu možno povedať, že veľkoformátová udalosť má za sebou najakčnejší večer. Niesol sa v znamení boja o svoju poslednými rokmi vydobytú identitu.